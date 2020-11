Actualidade

O treinador Vasco Seabra encarou hoje a receção ao líder Benfica como uma "oportunidade" para o Boavista conquistar o primeiro triunfo na I Liga de futebol, na segunda-feira, no encontro de encerramento da sexta jornada.

"Cada jogo é uma oportunidade para finalizarmos o jogo com a vitória. O comentário de todos os que vêm os nossos jogos é que, com aquilo que temos criado, teríamos conseguido melhores resultados. A verdade é que não aconteceram, mas sabemos que as coisas vão acabar por acontecer", apontou o técnico, em conferência de imprensa.

???????Os 'axadrezados' ainda procuram o caminho das vitórias, após três empates fora de portas e duas derrotas caseiras, diante do campeão nacional FC Porto (5-0) e do Vitória de Guimarães (1-0), e vão testar a invencibilidade do líder isolado da prova.