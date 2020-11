Covid-19

As 976 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas diagnosticaram um caso positivo de covid-19 na ilha de São Miguel, verificando-se atualmente 78 casos positivos ativos nos Açores.

A informação é avançada hoje no comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional, explicando que o caso diagnosticado é de um homem de 35 anos, "não residente na região, proveniente de ligação aérea com território continental português, que apresentou teste de despiste ao SARS-CoV-2 realizado antes do embarque com resultado negativo e cujo teste efetuado após o sexto dia produziu resultado positivo".

"A registar que um caso positivo reportado sábado na ilha de São Miguel, referente a um indivíduo do sexo masculino, de 38 anos, que apresentou documentação comprovativa de infeção e posterior recuperação no país de origem, passou a ser considerado não ativo na região", adianta ainda a Autoridade de Saúde dos Açores.