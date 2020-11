Covid-19

Os internamentos por covid-19 nos hospitais portugueses ultrapassaram nas últimas 24 horas os 2.000, estando agora internados um total de 2.122 doentes, indica hoje o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, o número de pessoas hospitalizadas continua a subir há cerca de duas semanas, sendo agora 2.122 pessoas, mais 150 do que no sábado.

Por sua vez, os doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos diminuíram ligeiramente nas últimas 24 horas, estando 284 pessoas internadas nestas unidades, menos duas do que sábado.