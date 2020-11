Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, afirmou hoje que não está surpreendido com a prestação dos rivais na luta pelo título da I Liga de futebol, seja com o mau arranque do FC Porto ou a proximidade do Sporting.

No decorrer da antevisão à partida de segunda-feira, com o Boavista, o técnico dos 'encarnados' preferiu focar-se na sua equipa e no que tem de "continuar a fazer", desvalorizando os oito pontos já perdidos pelos 'dragões' em apenas seis jornadas.