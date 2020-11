Covid-19

O chefe de Estado, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro vão participar na segunda-feira de manhã numa cerimónia de homenagem aos mortos, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, em dia de luto nacional.

De acordo com o programa previsto, esta "Cerimónia do içar da bandeira nacional em dia de luto nacional e homenagem a todos os falecidos, em especial às vítimas da pandemia da doença covid-19" terá início pelas 10:00, com a chegada do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Antes, chegarão ao local os presidentes de tribunais superiores, o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.