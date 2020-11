Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber na segunda-feira os nove partidos com assento parlamentar, a partir das 11:00, após a audiência ao primeiro-ministro, marcada para meia hora antes.

De acordo com uma nota da Presidência da República, os partidos serão recebidos no Palácio de Belém, em Lisboa, por ordem crescente de representação parlamentar: Iniciativa Liberal, às 11:00, Chega, às 11:45, PEV, às 12:30, PAN, às 13:15, CDS-PP, às 14:00, PCP, às 14:45, BE, às 15:30. O PSD será ouvido por videoconferência, às 16:30, e o PS será o último partido a ser recebido, pelas 17:30.

Os partidos serão ouvidos pelo chefe de Estado após a audiência ao primeiro-ministro, agendada para as 10:30, que foi pedida por António Costa.