Actualidade

Um golo de Rochinha, aos 89 minutos, permitiu hoje ao Vitória de Guimarães vencer 2-1 em casa do Gil Vicente, em encontro da sexta jornada da I Liga de futebol, disputado em Barcelos.

A equipa vimaranense adiantou-se aos 23 minutos, por Bruno Duarte, ainda permitiu que os gilistas chegassem à igualdade, aos 66, por Samuel Lino, mas Rochinha, vindo do banco, fixou o 2-1 já na reta final da partida, aos 89.

Com este triunfo, os vitorianos chegam ao quinto lugar da prova, com 10 pontos, os mesmos de FC Porto e Santa Clara, terceiro e quarto classificados, respetivamente, enquanto os gilistas estão no 14.º posto, com cinco.