Actualidade

O temível Mont Ventoux vai regressar à Volta a França em 2021, e em dose dupla, com os ciclistas a enfrentarem, segundo o percurso hoje revelado, uma 108.ª edição menos montanhosa, com apenas três chegadas em alto.

Originalmente previsto para uma semana antes, e para a cidade dinamarquesa de Copenhaga, o 'Grand Départ' do Tour acontecerá, em 26 de junho, em Brest, que será o ponto de partida para quatro dias na Bretanha, que antecedem as grandes dificuldades que mediarão até à chegada a Paris, na tarde de 18 de julho.

A covid-19 'obrigou' a organização a improvisar quanto ao local de partida e aos dias seguintes, mas o percurso da próxima edição da 'Grande Boucle' foi minuciosamente pensado: conta com o (ansiado) regresso do Mont Ventoux, escalado pela última vez em 2016, e logo com uma dupla subida na 11.ª etapa (mas sem meta no alto), além de uma breve passagem nos Alpes, antes de cinco dias pirenaicos.