Actualidade

O Sporting goleou hoje o Tondela por 4-0, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos 'leões' isolarem-se provisoriamente na liderança da prova, com mais um ponto do que o Benfica.

Um 'bis' de Pedro Gonçalves, aos 45 e 49 minutos, e golos de Pedro Porro, aos 79, e Sporar, aos 90+3, construiram novo triunfo da equipa de Alvalade, que, até ao momento, apenas cedeu dois pontos, no empate 2-2 na receção ao FC Porto.

Com esta vitória, o Sporting assume a liderança provisória, com 16 pontos, mais um do que o Benfica, que apenas joga na segunda-feira em casa do Boavista, enquanto o Tondela ocupa o 15.º lugar, primeiro acima da linha de despromoção, com cinco.