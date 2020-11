Actualidade

O jornalista britânico Robert Fisk, um dos mais veteranos e respeitáveis correspondentes da imprensa ocidental no Médio Oriente, morreu em Dublim, Irlanda, aos 74 anos, informou no domingo o jornal para onde trabalhou The Independent.

O autor de livros fundamentais sobre geopolítica no mundo árabe, como "Pobre Nação: As Guerras Do Líbano No Século XX", ou a enciclopédica "A Grande Guerra Pela Civilização: a Conquista do Médio Oriente", tinha sido internado no Hospital de São Vicente em Dublim, na sexta-feira, e morreu pouco tempo depois, noticiou o diário Irish Times.

Em Beirute, há décadas, Fisk foi uma das figuras mais cobiçadas da imprensa britânica pelo caráter anticonformista e visão iconoclasta dos conflitos na região.