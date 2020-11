Actualidade

Um estudo económico hoje publicado destacou que a Austrália corre o risco de perder 2,05 biliões de euros nos próximos 50 anos se não enfrentar os efeitos das emissões poluentes.

Além dos prejuízos económicos, avaliados numa diminuição total de 6% do produto interno bruto (PIB) australiano, o país poderá perder cerca de 880 mil empregos em 2070, quando o aquecimento global médio chegar aos 3ºC, de acordo com os cálculos da consultora Deloitte Access Economics.

Contudo, se as autoridades australianas conseguirem alcançar as zero emissões em 2050, enquanto o aquecimento do planeta não chegar a 1,5ºC, poderão expandir a economia em 409 mil milhões de euros, 2,6% do PIB e criar 250 mil empregos.