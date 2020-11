Actualidade

Milhares de indonésios manifestaram-se hoje, em novos protestos, contra uma controversa reforma das leis laborais, aprovada no início de outubro, que os sindicatos acusam de retirar direitos aos trabalhadores.

A Federação dos Sindicatos (KSPI, na sigla original) da Indonésia indicou que milhares de trabalhadores e membros de 32 organizações sindicais no país participaram em manifestações frente ao palácio presidencial e ao Tribunal Constitucional, em Jacarta.

Os sindicatos reivindicam o abandono do pacote de leis laborais, aprovado em 05 de outubro pelo Parlamento indonésio, e o aumento do salário mínimo em 2021, disse o responsável do KSPI, Said Iqbal.