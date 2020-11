EUA/Eleição

Cerca de 26.000 cidadãos norte-americanos em Portugal, muitos deles com dupla nacionalidade, e os que têm estatuto de eleitor puderam votar antecipadamente por correio, com regras facilitadoras.

A ministra conselheira da embaixada dos EUA em Lisboa, Kristin Kane, divulgou nas últimas semanas um vídeo com um apelo ao voto aos norte-americanos com residência em Portugal, dizendo-lhes que nunca como agora foi tão fácil aos eleitores no estrangeiro exercer o direito de escolha à distância.

Para as eleições presidenciais dos EUA, marcadas para terça-feira, mais de 80 milhões de pessoas votaram antecipadamente, por correio ou presencialmente, batendo um recorde de afluência que sobe as estimativas para que a abstenção seja a mais baixa de sempre na história recente dos Estados Unidos.