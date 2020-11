Covid-19

O Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), com sede em Braga, lidera um projeto europeu de 6,1 milhões de euros que tem como objetivo apoiar a comercialização de novos produtos que combatam o novo coronavírus, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o INL refere que o consórcio de 11 parceiros vai apoiar até 30 projetos que testem e validem aplicações em várias áreas, desde tecnologias médicas, sistemas de vigilância ambiental, sensores, proteção de trabalhadores de saúde, inteligência artificial e mineração de dados.

Nesse sentido, o projeto, designado INNO4COV-19, vai investir metade do orçamento disponível no apoio direto a cerca de 30 empresas selecionadas, através de uma convocatória aberta que decorre em três diferentes fases durante o primeiro ano do projeto.