Os lucros da Cabo Verde Telecom (CVT), grupo estatal de telecomunicações, aumentaram 3,3% em 2019, para 1,7 milhões de euros, mas a administração admite suspensão de contratos de trabalho, devido à crise provocada pela covid-19.

A informação consta do relatório e contas de 2019 da operadora, a maior do país e que atua na área das telecomunicações móveis, fixas, de internet e televisão por subscrição, ao qual a Lusa teve hoje acesso e que regista o crescimento do resultado líquido positivo daquele exercício para quase 187,6 milhões de escudos (1,7 milhões de euros), mas sem distribuição de dividendos aos acionistas.

O grupo CVT viu o número de clientes da rede móvel de comunicações crescer 1,6%, para 384.758, o de utilizadores de internet móvel aumentar 17,5%, para 240.816, e o de clientes da rede de internet fixa crescer 8%, para 16.422, enquanto os clientes da rede fixa de comunicações de voz caíram 8,3%, para 57.420.