CCDR

A presidente da comissão de coordenação da região de Lisboa considera que a sua eleição por autarcas lhe deu mais legitimidade e responsabilidade à frente do organismo e que há um longo caminho a percorrer até à regionalização.

A arquiteta Teresa Almeida já era presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) desde meados de 2019, nomeada pelo Governo socialista, e tomou posse no cargo na quinta-feira, desta vez após ter sido sufragada nas primeiras eleições para os dirigentes das CCDR, às quais foi única candidata, por um colégio de autarcas dos 52 municípios de Lisboa e Vale do Tejo.

Anteriormente os dirigentes das CCDR, organismos desconcentrados da administração central, eram nomeados diretamente pelo Governo.