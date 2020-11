Covid-19

O antigo eurodeputado britânico Nigel Farage anunciou hoje querer mudar o nome do Partido do Brexit para Reforma do Reino Unido [Reform UK] e lutar contra a estratégia do Governo de confinamento nacional para combater a pandemia covid-19.

"Os confinamentos não funcionam: na verdade, eles causam mais danos do que benefícios. Mas existe uma alternativa confiável, recomendada por alguns dos melhores epidemiologistas e médicos do mundo", escreveu hoje num artigo publicado no jornal Daily Telegraph, em conjunto com Richard Tice.

O anúncio coincide com a decisão do Governo britânico de declarar um confinamento nacional de quatro semanas em Inglaterra a partir de quinta-feira até 02 de dezembro para tentar reduzir o aumento de infeções com covid-19.