Tancos

O mandatário do ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM) Vasco Brazão disse hoje, em Santarém, que "seria estranho" se o Presidente da República não fosse chamado a depor no processo de Tancos.

Ricardo Sá Fernandes falava à entrada do Palácio de Justiça de Santarém, onde se iniciou, cerca das 10:30 de hoje, o julgamento do caso do furto e encenação da recuperação do armamento furtado nos paióis nacionais de Tancos e que tem, entre os 23 arguidos, o ex-ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes.