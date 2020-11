Actualidade

A dívida pública na ótica de Maastricht situou-se em 267 mil milhões de euros, diminuindo 0,1 mil milhões de euros face a agosto, mês em que tinha batido um valor recorde, segundo o Banco de Portugal.

De acordo com a informação divulgada hoje pelo banco central, para o aumento da dívida pública na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas), "esta descida refletiu, em grande medida, as amortizações de títulos de dívida, no valor de 0,3 mil milhões de euros".

Os ativos em depósitos das administrações públicas cresceram 0,7 mil milhões de euros.