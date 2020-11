França/Ataques

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, disse hoje que 16 pessoas suspeitas de radicalização foram expulsas no último mês do país, alvo recente de vários atentados terroristas.

"Expulsámos 16 pessoas suspeitas de radicalização" no último mês, indicou o governante em declarações à emissora BFMTV.

"Pedi aos prefeitos que fossem colocados nos CRA (centros de retenção administrativa) todos os estrangeiros em situação irregular suspeitos de radicalização", disse ainda Darmanin, precisando que aqueles serão "uma centena".