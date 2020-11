Covid-19

A pandemia do novo coronavírus matou 1.201.450 no mundo desde que a OMS relatou o início da doença no final de dezembro, segundo dados levantados hoje pela agência de notícias AFP junto de fontes oficiais, até às 11:00.

Mais de 46.543.100 casos de contágio pelo SARS-CoV-2 foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia, dos quais pelo menos 30.903.200 pessoas já foram consideradas curadas.

Esse número de casos diagnosticados, entretanto, reflete apenas uma fração do número real de infeções. Alguns países testam apenas os casos graves, outros priorizam o teste para rastreamento e muitos países pobres têm uma capacidade limitada de teste.