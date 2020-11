Covid-19

As cirurgias programadas estão suspensas no hospital de Beja e há mais dois profissionais infetados devido ao segundo surto de covid-19, que regista 16 infeções no total, disse hoje à Lusa fonte da unidade local de saúde.

Devido a este segundo surto no hospital, só decorre a atividade cirúrgica de urgência, explicou a fonte da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Segundo a fonte, com os dois novos casos de infeção pelo vírus que provoca a doença covid-19 confirmados, ambos assistentes operacionais do hospital, subiu de 14 para 16 o número total de infeções.