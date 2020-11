5G

O presidente executivo da Altice Portugal teceu hoje duras críticas à proposta de regulamento do leilão de 5G da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), classificando-o de "utópico" e que "só faz sentido" na cabeça do líder da entidade.

Alexandre Fonseca falava num encontro com jornalistas sobre a tecnologia de quinta geração ((5G), cuja aprovação do regulamento final estava prevista para setembro e o início do leilão para outubro, de acordo com o calendário disponível no 'site' da Anacom.

"Este é facto um regulamento alheado da realidade, um regulamento que é utópico e só faz sentido nas atuais condições na cabeça de uma pessoa no nosso país, o presidente da autoridade reguladora do setor das comunicações em Portugal", criticou o presidente da Altice Portugal.