Pelo menos 22 pessoas morreram hoje, incluindo três agressores, e outras 22 ficaram feridas num ataque armado que durou cinco horas na Universidade de Cabul, onde se encontravam milhares de estudantes.

"O ataque terrorista à Universidade de Cabul terminou com a morte de três terroristas. Infelizmente, neste ataque outras 19 pessoas foram mortas e outras 22 ficaram feridas", disse o porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian, num comunicado.

Entre os mortos estão pelo menos dez raparigas, explicou posteriormente Arian à agência de notícias EFE, comemorando o resgate de centenas de universitários e funcionários durante as quase cinco horas de operação.