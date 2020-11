Actualidade

Uma dirigente dos protestos na Polónia contra o endurecimento da estrita lei do aborto em vigor no país disse hoje que a decisão do tribunal deve ser retirada.

Klementyna Suchanow, líder da organização civil "Mulheres em Greve" indicou que está planeado para hoje o 12.º dia de manifestações e bloqueios de ruas e que estão previstos mais protestos durante esta semana, apesar da proibição de ajuntamentos de mais de cinco pessoas imposto pelo Governo polaco devido à Covid-19.

Os protestos nacionais de centenas de milhares de pessoas decorrem diariamente desde 22 de outubro após o Tribunal Constitucional, controlado pelo partido católico e ultraconservador Lei e Justiça (PiS, no poder), proibir a interrupção voluntária da gravidez em casos de grave malformação do feto, alegando que tal é "incompatível" com a Constituição.