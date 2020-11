Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano admite voltar a aliviar as restrições impostas devido à covid-19, depois de ter autorizado no domingo o funcionamento de ginásios e a atividade balnear, em função do comportamento individual, até 14 de novembro.

"Se as pessoas quiserem, nós normalizamos rapidamente, o problema é do comportamento de cada um de nós", disse hoje Ulisses Correia e Silva, questionado pelos jornalistas sobre a prorrogação do estado de calamidade nas ilhas de Santiago e do Fogo, com o alívio de várias medidas restritivas, e do estado de contingência nas restantes, até final do dia 14 de novembro.

"Estamos a flexibilizar algumas medidas, mas a mensagem deve ser a mesma", sublinhou Ulisses Correia e Silva, sobre a necessidade de uso de máscara de proteção, distanciamento social e higienização.