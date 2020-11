Açores/Eleições

O vice-presidente do Chega/Açores Orlando Lima demitiu-se hoje do cargo por considerar que o líder nacional do partido, André Ventura, descurou "os interesses dos açorianos" na noite das eleições regionais e assumiu uma "postura centralista".

O também cabeça de lista do Chega pela ilha Terceira nas eleições de 25 de outubro revelou na sua página do Facebook que enviou uma carta ao líder regional do partido, Carlos Furtado, lembrando que recomendou que na noite eleitoral André Ventura "fosse afastado da comunicação social", devendo ser o presidente regional a assumir a comunicação à imprensa.

"Por ser esta a sua e nossa vitória e por ser seu dever e responsabilidade conduzir o Chega regional pelo difícil mas desafiante caminho de assegurar, mediante cuidada negociação com os parceiros políticos à direita, uma alternativa de governação", sublinha o dirigente demissionário, numa carta na qual explica os vários motivos da sua demissão.