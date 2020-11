LC

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, antecipou "dificuldades" no jogo frente ao Marselha, da terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol, alertando que os franceses não são um "clube da esquina".

Quando confrontado com o facto de os marselheses ainda não terem vencido nem marcado golos nesta fase da competição, o treinador dos 'dragões' não valorizou esses dados e vincou a qualidade do adversário.

"O Marselha não é o clube ali da esquina. Tem um contexto competitivo acima da liga portuguesa. Teve mais tempo para se preparar, tem um treinador que já ganhou a Liga Europa e outros títulos, reconhecido como um dos melhores, e um plantel com jogadores que vão às suas seleções. Vamos apanhar um adversário difícil, mas temos responsabilidade", vincou Sérgio Conceição.