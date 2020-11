5G

O presidente da Altice Portugal admitiu hoje reequacionar os níveis de investimento e todos os projetos, incluindo o 5G, tendo em conta o "ambiente hostil" para o setor, apontando críticas ao presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Alexandre Fonseca falava num encontro com jornalistas sobre as preocupações do operador relativamente à quinta geração (5G).

"Se estamos na iminência de continuarmos a ter um ambiente regulatório que tem vindo a avolumar a sua hostilidade para com o setor" e um regulamento do leilão de 5G "em cima da mesa que é um verdadeiro atentado do ponto de vista legal às regras de concorrência que vivemos", então terá de haver um reequacionamento do investimento, referiu.