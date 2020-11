Actualidade

Pandemias como a que mundo atravessa atualmente só podem no futuro ser evitadas partilhando conhecimentos entre a saúde humana, animal e ambiental, e isso faz-se começando já ensinando os mais jovens, defende a veterinária Catarina Lavrador.

Doutora em medicina veterinária e professora, Catarina Lavrador é também facilitadora para a Europa do movimento 1Hope, "One Health for One Planet", que assinala na terça-feira o Dia Mundial da Uma Só Saúde.

A ideia de que a saúde de humanos, animais e planeta está ligada e como tal devia ser assim estudada tem há cerca de uma década sido enfatizada pelos movimentos internacionais "One Health Comission" e "One Health Initiative". Da "One Health Initiative" surgiu a plataforma 1Hope, de aposta na educação, da qual Catarina Lavrador faz parte.