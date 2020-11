Actualidade

A missão de observação eleitoral conjunta do centro Carter e do instituto EISA disseram hoje, em Abidjan, que as eleições presidenciais de sábado na Costa do Marfim "não foram credíveis" devido a numerosos incidentes e ao boicote da oposição.

"O contexto político e de segurança não permitiu a organização de uma eleição presidencial competitiva e credível", de acordo com a missão de observação conjunta do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África (EISA) e do Centro Carter, uma organização não-governamental (ONG) que trabalha na promoção da democracia e dos direitos humanos e na resolução pacífica de conflitos.

As duas organizações divulgaram hoje um relatório sobre o escrutínio, quando se aguarda ainda a divulgação dos resultados globais e numa altura em que os dados parciais divulgados pela Comissão Eleitoral Independente (CEI) dão a liderança ao Presidente cessante, Alassane Ouattara, cuja candidatura é considerada inconstitucional pela oposição.