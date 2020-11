Covid-19

Mais uma idosa morreu e mais três pessoas estão infetadas no surto de covid-19 no lar Mansão de São José, em Beja, subindo para oito o número de mortes e para 110 o total de infeções, foi hoje divulgado.

A oitava morte foi a de uma idosa utente do lar que estava internada numa enfermaria da área dedicada à covid-19 no hospital de Beja, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio.

Segundo o autarca, há registo de mais três pessoas infetadas com covid-19, nomeadamente uma utente e duas funcionárias, o que fez subir de 107 para 110 o número total de casos de infeção no surto no lar: 88 utentes (oito das quais já morreram) e 22 funcionárias.