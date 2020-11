Covid-19

O Fórum para a Competitividade sugeriu que o Estado "dê o exemplo" e antecipe o pagamento do subsídio de Natal e que se façam campanhas para compras antecipadas, para estimular os gastos e a confiança, segundo uma nota de conjuntura.

No documento, hoje divulgado e referente a outubro, o Fórum referiu que "neste momento, as compras natalícias parecem estar duplamente ameaçadas, quer porque poderá haver restrições aos encontros de família nesta quadra, quer porque muitos consumidores poderão evitar espaços comerciais com muito público".

A entidade considera que isto é "especialmente grave", tendo em conta que "há muitas lojas cujas vendas anuais" que "estão muito dependentes dos resultados obtidos nesta época".