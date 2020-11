Actualidade

O filme português "Fantasmas: Caminho longo para casa", de Tiago Siopa, foi distinguido no 24.º Festival Internacional de Cinema Documental Ji.hlava, que decorre até domingo na República Checa.

Segundo informação disponível no 'site' oficial do festival, "Fantasmas: Caminho longo para casa" foi o vencedor da secção First Lights, dedicada a primeiras longas-metragens.

O júri decidiu atribuir o prémio ao filme português "pelo magnífico estilo cinematográfico" e por "contar histórias espiritualmente enriquecedoras".