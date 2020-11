5G

O presidente executivo da Altice Portugal pediu hoje que "deixem os engenheiros trabalhar", em vez de "pôr políticos" e entidades reguladoras "a fazer o trabalho" destes profissionais no processo do 5G.

Alexandre Fonseca falava num encontro com jornalistas sobre os problemas do regulamento e todo o processo do 5G, considerando que é preciso pôr um "basta" à situação que o setor vive, apontando o "autismo" e "falta de diálogo" do presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

O gestor começou por dizer que, "ninguém dúvida hoje, até quando exportamos tecnologia, da capacidade da engenharia" portuguesa.