Actualidade

Notas de euro ou escudo que tenham sido danificadas numa inundação ou incêndio em casa podem ser recuperadas recorrendo ao Banco de Portugal (BdP), que entrega aos proprietários o contravalor das mesmas desde que cumpridos certos requisitos.

Em comunicado divulgado hoje, o BdP explica que esta possibilidade de devolução do valor de notas danificadas é assegurada pelo seu serviço de valorização, um "serviço público" destinado a "garantir uma maior confiança do público na utilização das notas de euro".

Assim, por exemplo, no caso de uma inundação ou incêndio em casa de que tenha resultado a danificação de notas, o BdP analisa, gratuitamente, as notas apresentadas, "obedecendo a critérios rigorosos que determinarão a devolução, ou não, do contravalor das notas a quem as apresenta".