Actualidade

A missão da OSCE para supervisionar as eleições presidenciais na Moldávia, realizadas no domingo, elogiou hoje a gestão da Comissão Eleitoral Central (CEC) deste país na condução da votação, considerando que foi "eficiente e transparente".

No seu relatório preliminar, a missão do Gabinete para as Instituições Democráticas e Direitos Humanos (ODIHR) da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) destacou que as autoridades eleitorais moldavas "geriram os aspetos técnicos das eleições de forma eficiente e transparente".

"Apesar de as eleições terem ocorrido no meio dos desafios colocados pela covid-19, foi uma campanha plural em que os eleitores puderam fazer a sua escolha de forma informada entre uma ampla gama de candidatos e posições políticas", disse o chefe da missão de observação, Dutch Corien Jonker, em conferência de imprensa hoje realizada.