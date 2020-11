PCP

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou hoje que o partido mantém na agenda o seu XXI congresso nacional, em 27, 28 e 29 de novembro, em Loures, apesar do agravamento da pandemia de covid-19.

"Nós acreditamos, perfeitamente, que podemos realizar o nosso congresso com todas as condições de segurança", afirmou Jerónimo de Sousa, questionado pelos jornalistas, no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a declaração do estado de emergência como resposta ao surto epidémico.