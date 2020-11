Actualidade

O Grupo Monte do Pasto e a companhia Innoliva vão desenvolver um projeto agrícola sustentável de olival e frutos secos no Alentejo e que implicará investimentos superiores a 15 milhões de euros, foi hoje divulgado.

O projeto, que será desenvolvido nos concelhos de Cuba e Alvito, no distrito de Beja, está previsto num acordo assinado entre o Grupo Monte do Pasto, "líder ibérico na criação de gado bovino ao ar livre", e a Innoliva, companhia "pioneira no desenvolvimento da olivicultura moderna" e pertencente ao Fundo de Investimento Cibus, referem os promotores, em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Segundo os promotores, o projeto, que terá uma parte desenvolvida em cultura orgânica/biológica, "deverá mobilizar investimentos superiores a 15 milhões de euros" e ser um "fator de dinamização económica e social sustentável" daqueles dois concelhos, "com forte impacto social" na criação de emprego e na geração de valor acrescentado".