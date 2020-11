Covid-19

O Reino Unido registou 136 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas e 18.950 novas infeções, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico, numa altura em que a Inglaterra se prepara para entrar em confinamento.

No domingo tinham sido registadas 162 mortes e 23.254 novos casos, mas os números do fim de semana são frequentemente mais baixos devido ao atraso no processamento dos dados.

Nos últimos sete dias, o número de mortes aumentou 46% e o número de infeções subiu 4% relativamente aos sete dias anteriores.