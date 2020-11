Moçambique/Ataques

O embaixador da União Europeia (UE) em Maputo garantiu hoje que a organização está a estudar o tipo de apoio que poderá prestar a Moçambique no setor da segurança na luta contra os grupos armados no norte do país.

"Estamos a ver, conjuntamente, em que, em concreto, podemos ajudar também no âmbito da segurança", afirmou António Sánchez-Benedito Gaspar.

O diplomata respondia a perguntas dos jornalistas sobre a resposta da UE ao pedido do Governo de Moçambique de ajuda na luta contra os grupos armados que há três anos protagonizam ataques na província de Cabo Delgado e acrescentou que a cooperação na vertente da segurança constitui uma das três dimensões da parceria com Moçambique.