Actualidade

As autoridades da Etiópia disseram hoje que pelo menos 32 civis, incluindo crianças, foram mortos no que descreveram como um ataque terrorista ocorrido no domingo na região de Oromia.

"Os números oficiais indicam a morte de 32 civis, mas informações preliminares recolhidas sugerem que o número real de mortes é suscetível de exceder esta contagem inicial", disse, numa declaração, a Comissão Etíope dos Direitos Humanos.

Por seu lado, o porta-voz do gabinete de comunicação da região de Oromia, Getachew Balcha, disse que "um brutal ataque terrorista perpetrado ontem [domingo] na zona de Guliso, em West Wollega, causou a perda de vidas civis".