O escritor francês Serge Joncour venceu o Prémio Femina 2020, com "Nature humaine", enquanto a britânica Deborah Levy arrecadou o galardão para melhor romance estrangeiro, com "O custo de vida" e "Coisas que não quero saber", foi hoje anunciado.

Com "Nature humaine", Serge Joncour escreveu um grande romance rural que retrata as mudanças em França no final do século XX, através do destino de uma família de agricultores do Sudoeste. O romance valeu-lhe o prémio literário francês, noticia hoje a imprensa francesa, citando a decisão.

Serge Joncour, que não tem obra publicada em Portugal, já tinha sido galardoado em 2016 com o Prémio Interallié, por "Repose-toi sur moi", um romance de amor.