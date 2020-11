Actualidade

A igreja e o convento das Flamengas, em Lisboa, cuja fundação data de 1583, vão ser alvo de obras de restauro, uma iniciativa distinguida com o patrocínio do Pontifício Conselho para a Cultura, anunciou a Real Irmandade de Nossa Senhora da Quietação.

"Somos a única instituição desta natureza em Portugal que alcançou este reconhecimento por parte da Santa Sé para um projeto de conservação e restauro", salientou, à agência Lusa, a presidente da direção da Irmandade, Eunice Costa.

A campanha de restauro, prevista pela Irmandade, da igreja e o convento localizados na rua 1.º de Maio, em Alcântara, inclui a sacristia, edificada por um flamengo no século XVII, a "sala do Rosário", e conta com mecenato da sociedade civil.