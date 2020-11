Covid-19

Duas idosas do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte, que tinham resultado positivo para o novo coronavírus, morreram no hospital, disse hoje à agência Lusa o provedor daquela instituição do distrito de Castelo Branco, José Figueiredo.

De acordo com aquele responsável, primeiro óbito registou-se no sábado e o segundo durante a manhã de hoje.

"Estamos a falar de uma utente com 97 anos e de outra 85 anos, sendo que a última tinha outras patologias de saúde", apontou, lamentando as mortes e dirigindo condolências aos familiares.