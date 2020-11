Actualidade

O principal opositor do Presidente tanzaniano cessante, John Magufuli, nas eleições presidenciais de 28 de Outubro, Tundu Lissu, foi hoje detido, à semelhança de outros sete líderes do seu partido, Chadema, informou a polícia.

"Prendemo-lo em Dar es Salam, quando deixava os escritórios da União Europeia", anunciou o chefe da polícia de Dar Es Salam, Lazaro Mambosasa em declarações à agência France-Presse (AFP) na capital económica da Tanzânia.

A justificação para a detenção foi a mesma que esteve por detrás dos restantes altos responsáveis do Chadema, maior partido da oposição tanzaniana: "ligação com as manifestações proibidas", segundo o mesmo responsável.