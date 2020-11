Actualidade

O anteprojeto do Código da Atividade Bancária (CAB), estabelece que os titulares de funções essenciais na banca devem "desafiar efetivamente" as decisões dos superiores quando necessário de forma a contribuir para uma "gestão sã e prudente" da instituição.

De acordo com o artigo 119.º do anteprojeto do CAB, colocado em Consulta Pública pelo Banco de Portugal na quinta-feira, "os membros dos órgãos de administração e fiscalização, a direção de topo e os titulares de funções essenciais contribuem, no âmbito das respetivas competências, para a gestão sã e prudente da instituição de crédito".

Dentro desta atribuição da legislação que poderá substituir o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF), em vigor desde 1992 e com sucessivas alterações, os responsáveis devem "agir com honestidade, integridade e independência de espírito, a fim de desafiar efetivamente as decisões da direção de topo, quando necessário, e fiscalizar e monitorizar efetivamente o processo de tomada de decisões de gestão".