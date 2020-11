Actualidade

Uma frase roubada de um livro da premiada escritora Lídia Jorge dá título ao espetáculo "Não, não iria haver luar", da atriz e encenadora Sara Carinhas, a representar na terça-feira, no Teatro Municipal S. Luiz, em Lisboa.

"Não, não iria haver luar" é a terceira de cinco sessões que compõem o segundo ciclo de leituras encenadas do teatro de lisboa, intitulado "Um quarto que seja delas", numa evocação do ensaio da escritora britânica Virginia Woolf. O ciclo começou em setembro último e realiza-se na sala Bernardo Sassetti.

Com encenação e dramaturgia de Sara Carinhas, este ciclo dá continuidade ao que iniciara, em 2016, no antigo Jardim de Inverno do teatro, e durante o qual foram apresentados excertos de obras de Herberto Helder, José Tolentino Mendonça, Luísa Costa Gomes, Maria Velho da Costa e Matilde Campilho.