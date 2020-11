Covid-19

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), unidade que regista cerca de 10% dos internamentos a nível nacional, transferiu "cerca de 50" doentes covid-19 para outros hospitais da região, indicou à Lusa fonte hospitalar.

Sem precisar quais as unidades hospitalares que acolheram doentes infetados com o novo coronavírus provenientes da zona do Tâmega e Sousa, fonte do CHTS referiu que "além dos cerca de 50 transferidos para outros hospitais da região", foram também encaminhados doentes de Penafiel para Amarante.

"Cerca de 45 já estão no hospital de Amarante [que pertence ao CHTS]. Outros cerca de 50 foram para a rede", referiu a fonte.