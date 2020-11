Actualidade

O Tribunal Constitucional considerou verificada a constitucionalidade e a legalidade do referendo local à eventual alteração da data do feriado municipal de Vizela, por acórdão a que a Lusa hoje teve acesso.

No documento, datado de 27 de outubro, o tribunal admite que se pode questionar a clareza da pergunta a colocar aos eleitores do concelho, "não apenas pela relativa complexidade sintática, como pelo facto de a resposta negativa ser aquela que corresponde a uma alteração do estado de coisas vigente, ao contrário do que é norma numa consulta popular".

Mesmo assim, o tribunal considera que a pergunta tem a "clareza necessária para que o eleitor típico ou mediano compreenda plenamente de que matéria se trata, para que saiba exatamente como exprimir a sua preferência e para que o sentido da sua resposta seja inequívoco".